Касперович: участие Логинова в заключительном этапе Кубка мира под вопросом

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, заявил, что его подопечный может пропустить заключительный этап Кубка мира в Осло (Норвегия).
«Сейчас сложно сказать, отошёл он или нет после всего случившегося, но в Нове-Место и в Контиолахти он выступать настроен. Что касается заключительного этапа Кубка мира, который пройдёт в Осло, то участие в нём пока остаётся под вопросом», – приводит слова Касперовича ТАСС.
22 февраля, за день до окончания чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия), итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.
Этап Кубка мира в Осло пройдёт с 21 марта по 24 марта.
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