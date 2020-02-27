Тренер Логинова отреагировал на слова биатлониста о готовности завершить карьеру

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал слова подопечного о готовности завершить карьеру из-за постоянных нападок в связи с его допинговым прошлым.



23 февраля Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце из-за психологической неготовности. 22 февраля за несколько часов до эстафетной гонки прошёл обыск в гостиничных номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сообщил, что правоохранители искали препараты и лекарства.



«Это эмоции. Нужно дело c IBU закрыть, потому что как соревноваться в таких условиях, если всё так же будет продолжаться? Какой человек сможет состязаться под давлением со стороны IBU? Даже металл ломается, а человек тем более… Сколько можно под прессом, постоянным давлением находиться? Пока Саша не собирается завершать карьеру. Он будет выступать и в Нове-Место, и в Контиолахти. Всё будет зависеть от того, как у нас пойдут дела с IBU», — цитирует Касперовича РИА «Новости».

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