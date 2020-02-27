К. Резцова: трасса чемпионата Европы в ужасном состоянии — бугры, сугробы

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила состояние трассы в республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи», на которой проходят гонки чемпионата Европы по биатлону — 2020.



«Состояние трассы? Идти можно, значит для соревнований она пригодна, но сказать едут или не едут лыжи невозможно. Утопаешь по колено в снегу, палки проваливаются — бежишь не на прокате, не на технике, а просто бежишь. Всё буграми, сугробами, ужасно, честно говоря.



Ветер сегодня лучше, так как постоянный — вчера был порывистый. В общем, стрелять сегодня можно», — заявила Резцова в эфире «Матч ТВ! Арена».



Изначально чемпионат Европы — 2020 должен был проводиться в Отепя (Эстония), однако за несколько недель до старта соревнования были перенесены в Беларусь. Причиной такого решения организаторов стало отсутствие снега в Эстонии.

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