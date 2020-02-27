Россия выиграла серебряные медали чемпионата Европы в смешанной эстафете

Сборная России в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Карима Халили заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь).

Золото выиграла сборная Украины (Юлия Джима, Валентина Семеренко, Артём Прима, Дмитрий Пидручный). Третьими стали представители Норвегии.



Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь

Смешанная эстафета



1. Украина (Юлия Джима, Валентина Семеренко, Артём Прима, Дмитрий Пидручный) — 1.11,32 (0+9)

2. Россия (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов, Карим Халили) — +32,2 (0+9)

3. Норвегия (Осне Скреде, Ида Льен, Сиверт Баккен, Александер Андерсен) — +33,7 (0+3).



Сегодня, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону также состоялся сингл-микст. Сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова показала шестой результат.