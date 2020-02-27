Белозёров: Хованцев перепутал этапы Елисеева и Гараничева, заявляя их на эстафету ЧМ

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о проблемах, которые возникли во время заявки команды на мужскую эстафету чемпионата мира в Антхольце (Италия).



«В эстафете мы планировали Матвея на первый этап. Исходили из его физиологии и опыта на ЧМ-2019. Тогда на первом круге его сдерживал поток, на втором сдержали мы — практически в приказном порядке: ты никуда не бежишь, а идёшь с теми, с кем вышел с «лёжки». Отстреляешь «стойку» – молоти на всё, что получится. Таким способом он выиграл этап.



В этот раз ставили другую задачу – максимум +15 секунд от лидера. Задача Гараничева, которому уже не надо идти в потоке и под кого-то подстраиваться, удержать это. Средний дистанционный ход после спринта был нормальным, поэтому Женя должен был справиться. По большому счёту, та же задача ложилась на Поршнева.



Но у нас произошёл сбой при заявке. Начали разбираться и поняли, что главный тренер перепутал этапы Елисеева и Гараничева, заявив Женю на первый. Мы показали Хованцеву информацию на бумаге, в переписке, но исправить уже ничего нельзя.



Человек ошибся. С себя вины тоже не снимаю, надо было идти и проверять. Хотя практика всегда была такая: Хованцев заявлял мужскую команду – и проблем не возникало», — цитирует Белозёрова Sports.ru.



Напомним, победителями эстафетной гонки чемпионата мира стала сборной Франции. Россия финишировала четвёртой.