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Норвегия лишилась бронзовой медали смешанной эстафеты ЧЕ. Результаты команды аннулированы

Норвегия лишилась бронзовой медали смешанной эстафеты ЧЕ. Результаты команды аннулированы
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение дисквалифицировать сборную Норвегии в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Беларуси. Изменения в результатах были обозначены в итоговом протоколе гонки на официальном сайте организации.

Как сообщает издание «Прессбол», такое решение было принято по причине неспортивных действий норвежца Александера Андерсена, который вытолкнул с трассы представителя Беларуси Сергея Бочарникова. Инцидент произошёл после заключительной стрельбы, во время борьбы спортсменов за бронзовые медали.

В то же время издание считает, что это решение не является окончательным — норвежцы подали апелляцию на такое решение IBU. Награждение по итогам гонки, которое должно было пройти 27 февраля, перенесли.

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