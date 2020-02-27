Норвегия лишилась бронзовой медали смешанной эстафеты ЧЕ. Результаты команды аннулированы
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение дисквалифицировать сборную Норвегии в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Беларуси. Изменения в результатах были обозначены в итоговом протоколе гонки на официальном сайте организации.
Как сообщает издание «Прессбол», такое решение было принято по причине неспортивных действий норвежца Александера Андерсена, который вытолкнул с трассы представителя Беларуси Сергея Бочарникова. Инцидент произошёл после заключительной стрельбы, во время борьбы спортсменов за бронзовые медали.
В то же время издание считает, что это решение не является окончательным — норвежцы подали апелляцию на такое решение IBU. Награждение по итогам гонки, которое должно было пройти 27 февраля, перенесли.
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