Олимпийский чемпион Рёш — о Логинове: снимаю шляпу

Олимпийский чемпион, трёхкратный призёр чемпионатов мира, бывший немецкий и бельгийский биатлонист Михаэль Рёш рассказал об отношении к российскому биатлонисту Александру Логинову, который отбыл дисквалификацию за применение ЭПО. На прошедшем в Антхольце чемпионате мира Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

«Он отсидел два года за ЭПО, вернулся, и трибуны встретили его неодобрительным гулом — «бууу». А он всё равно стал чемпионом мира. Снимаю шляпу. Он очень силён, что тут скажешь», – сказал Рёш в эфире «Матч ТВ».

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.

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