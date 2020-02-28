Норицын — о словах Драчёва про его увольнение: подача очень странная

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын отреагировал на слова президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва о его грядущем увольнении. На прошедшем в Антхольце чемпионате мира россиянки не завоевали ни одной медали. После женского масс-старта Драчёв сказал: «Нет шансов, что Норицын останется в команде после текущего сезона».
«Я согласен, что верхушка айсберга – это результативность, это место в протоколе. Здесь мы не справились, здесь нам точно «неуд». Это никто не отрицает. У нас нет медалей, мы за чертой топ-10 были все гонки, несмотря на то что нам светило быть выше.
Во время гонки у меня телефон обрывался. Идёт мужская гонка, я её веду, а у меня телефон обрывается. Я сначала вообще не понял, что произошло.
Не знаю, есть ли смысл как-то комментировать, как-то разбирать. Сезон ещё идёт, есть три этапа. Если отстраняют, значит, нет результата. В принципе, это право руководителя, единственное — сама подача очень странная», – сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».
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