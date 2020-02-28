Первый тренер Логинова получила автомобиль от Союза биатлонистов России

Екатерина Халиуллина, первый тренер чемпиона мира Александра Логинова, получила в подарок автомобиль от Союза биатлонистов России (СБР).

В поздравлении тренера приняли участие президент СБР Владимир Драчёв, вице-президент Алексей Нуждов и исполнительный директор Сергей Голиков.

«Благодаря таким специалистам мы всегда будем сильной страной и успешно выступать на международной арене», — цитирует Драчёва ТАСС.

На завершившемся на прошлой неделе чемпионате мира в Антхольце (Италия) Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Спортсмен принёс мужской команде России первую за 12 лет победу в личной гонке чемпионата мира.

Ранее Логинов сообщил, что из-за постоянных нападок, связанных с его допинговым прошлым, он может завершить карьеру.