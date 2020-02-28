Первый тренер Логинова получила автомобиль от Союза биатлонистов России

Екатерина Халиуллина, первый тренер чемпиона мира Александра Логинова, получила в подарок автомобиль от Союза биатлонистов России (СБР).
В поздравлении тренера приняли участие президент СБР Владимир Драчёв, вице-президент Алексей Нуждов и исполнительный директор Сергей Голиков.
«Благодаря таким специалистам мы всегда будем сильной страной и успешно выступать на международной арене», — цитирует Драчёва ТАСС.
На завершившемся на прошлой неделе чемпионате мира в Антхольце (Италия) Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Спортсмен принёс мужской команде России первую за 12 лет победу в личной гонке чемпионата мира.
Ранее Логинов сообщил, что из-за постоянных нападок, связанных с его допинговым прошлым, он может завершить карьеру.
- 28 февраля 2020
-
12:58
-
11:45
-
11:08
-
10:56
-
10:26
-
10:09
-
08:39
-
00:36
- 27 февраля 2020
-
23:44
-
22:51
-
21:28
-
18:45
-
18:33
-
18:17
-
17:48
-
16:33
-
15:59
-
15:41
-
15:26
-
14:59
-
14:49
-
13:03
-
11:44
-
10:13
-
09:51
-
09:33
-
09:11
-
08:50
-
08:28
- 26 февраля 2020
-
18:26
-
17:56
-
15:40
-
14:43
-
13:41
-
12:53