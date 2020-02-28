Фуссек была не единственным информатором полиции в деле с обыском у Логинова

Председатель независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit Луиза Рейли сообщила, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек была не единственным информатором в деле об обыске номеров российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.
22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. 23 февраля Логинов из-за психологической неготовности отказался от выступления в масс-старте.
«Не только Сара Фуссек-Хаккарайнен, но и другие следователи, присутствовавшие на турнире, связались с местной полицией в Антхольце и поделились с ней информацией и разведданными. Тесное сотрудничество с правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами свидетельствует о поддержке BIU их усилий по борьбе с преступностью, а также укрепляет усилия самой группы по защите спорта от коррупции», — цитирует Рейли ТАСС.
Вчера, 27 февраля, Касперович сообщил о намерении подать иск к Фуссек. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сказал, что «СБР будет выходить с такими же исками как организация».
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