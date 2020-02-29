Лапшин: во время дисквалификации Логинов, сжав зубы, терпел и работал. Мужик

Биатлонист Тимофей Лапшин выразил мнение по поводу ситуации с россиянином Александром Логиновым, который продолжает подвергаться критике за допинговое прошлое.

«Откровенно говоря, не понимал его позицию — закрыться. Да, отбыл срок, но, когда вернулся, скажи: было дело, грешен, теперь чистый, осознал. Извинения пошли бы ему на пользу. По крайней мере, я поступил бы так. Сделал бы шаг навстречу. Может, какую-то разъяснительную работу стал проводить или лекции читать с позиции опыта.

В любом случае, время упущено, надо было сразу после дисквалификации выходить с публичной позицией. С другой стороны, если действительно был обман, как он признается? Он же этого не знал. Сложный момент.

Саше ещё тяжелее — достаточно закрытый человек. Если поближе узнать, классный парень, с отличным чувством юмора, но с незнакомыми сдержан. Как он это всё пережил, где находил мотивацию — за одно это памятник можно ставить. Довелось общаться с ним в период дисквалификации. Очень маленький процент людей справился бы с таким. А он, сжав зубы, терпел и работал. Круто. Мужик", — цитирует Лапшина «Матч ТВ».

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) Логинов выиграл спринт и завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.