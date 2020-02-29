Первый тренер Логинова: я в хороших отношениях с Сашей, меня неправильно поняли

Екатерина Халиуллина, первый тренер Александра Логинова, опровергла информацию, что не общается со спортсменом.
«Говорила, что прекратила общение с Александром Логиновым? Это недоразумение. Журналист, с которым общалась, неправильно меня понял, перевернул всё с ног на голову. Он написал, что мы не поддерживаем контактов. И вынес это в заголовок! Когда это прочитала, расплакалась. И Саше тоже было неприятно. Объяснила ему ситуацию. К счастью, он меня понял.
В тот день, когда давала интервью, проходили юниорские соревнования, которые требуют много внимания, я думала о них. Плюс это было до чемпионата мира в Италии, давать какую-то оценку, прогнозы до турнира не хотела. Тем более что после допингового скандала я вообще стараюсь избегать комментариев. Вот и сказала, что не хочу говорить об этом.
Я в хороших отношениях с Сашей, мы не ссорились. Правда, сейчас, конечно, общаемся реже в силу объективных причин. Но я всегда его поддерживаю. Он один из первых моих воспитанников.
Ситуация с обыском? Естественно, спортсмен обязан взять себя в руки. Саша опытный. Не сомневаюсь, он преодолеет эти трудности. А спортивная форма держится не один день. Думаю, он уже восстановился психологически и будет дальше показывать хороший результат", – цитирует Халиуллину «Советский спорт».
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