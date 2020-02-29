Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Первый тренер Логинова: я в хороших отношениях с Сашей, меня неправильно поняли

Первый тренер Логинова: я в хороших отношениях с Сашей, меня неправильно поняли
Биатлон 0

Екатерина Халиуллина, первый тренер Александра Логинова, опровергла информацию, что не общается со спортсменом.

«Говорила, что прекратила общение с Александром Логиновым? Это недоразумение. Журналист, с которым общалась, неправильно меня понял, перевернул всё с ног на голову. Он написал, что мы не поддерживаем контактов. И вынес это в заголовок! Когда это прочитала, расплакалась. И Саше тоже было неприятно. Объяснила ему ситуацию. К счастью, он меня понял.

В тот день, когда давала интервью, проходили юниорские соревнования, которые требуют много внимания, я думала о них. Плюс это было до чемпионата мира в Италии, давать какую-то оценку, прогнозы до турнира не хотела. Тем более что после допингового скандала я вообще стараюсь избегать комментариев. Вот и сказала, что не хочу говорить об этом.

Я в хороших отношениях с Сашей, мы не ссорились. Правда, сейчас, конечно, общаемся реже в силу объективных причин. Но я всегда его поддерживаю. Он один из первых моих воспитанников.

Ситуация с обыском? Естественно, спортсмен обязан взять себя в руки. Саша опытный. Не сомневаюсь, он преодолеет эти трудности. А спортивная форма держится не один день. Думаю, он уже восстановился психологически и будет дальше показывать хороший результат", – цитирует Халиуллину «Советский спорт».

Первый тренер Логинова получила автомобиль от Союза биатлонистов России
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020