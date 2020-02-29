Драчёв обсудит дело Логинова с руководством IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сегодня, 29 февраля, встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU), чтобы обсудить ситуацию с обысками российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце (Италия).

«Для начала хотел бы понять позицию IBU, какое у нас с ним будет общение. Встречусь в Раубичах с президентом и генеральным секретарём IBU, обсудим этот один из важнейших вопросов.

На данный момент нам нужно понимание позиции IBU и BIU (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом. — Прим. «Чемпионата»). После этого предпримем дальнейшие действия. Мы рассматриваем различные меры, в том числе подачу иска в гражданский суд", — приводит слова Драчёва ТАСС.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.