Прямая трансляция гонки на празднике спорта «Калашников биатлон фест»

29 февраля группа компаний «Калашников» и «Калашников спорт» при поддержке правительства

УР вновь собирают в Ижевске любителей биатлона и здорового образа жизни на празднике спорта «Калашников биатлон фест».

Спортсменов ждёт соревнование на 4,5 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок БИ-7-5. А гости смогут отлично провести время на развлекательной площадке.

29 февраля золотая четвёрка российского биатлона снова соберётся вместе. Николай Круглов, Иван Черезов, Максим Чудов и Дмитрий Ярошенко не только приедут в гости на «Калашников биатлон фест», но и пробегут гонку вне общего зачёта. А любой желающий сможет получить автографы и памятные фото легенд мирового спорта.

Расписание

12:00. Церемония открытия

12:20. Начало соревнований

13:20. Автограф-сессия

14:30. Концерт

15:00. Дуэльная стрельба

15:30. Церемония награждения

16:00. Окончание программы

Прямая трансляция гонки