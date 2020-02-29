Прямая трансляция гонки на празднике спорта «Калашников биатлон фест»

29 февраля группа компаний «Калашников» и «Калашников спорт» при поддержке правительства
УР вновь собирают в Ижевске любителей биатлона и здорового образа жизни на празднике спорта «Калашников биатлон фест».
Спортсменов ждёт соревнование на 4,5 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок БИ-7-5. А гости смогут отлично провести время на развлекательной площадке.
29 февраля золотая четвёрка российского биатлона снова соберётся вместе. Николай Круглов, Иван Черезов, Максим Чудов и Дмитрий Ярошенко не только приедут в гости на «Калашников биатлон фест», но и пробегут гонку вне общего зачёта. А любой желающий сможет получить автографы и памятные фото легенд мирового спорта.
Расписание
12:00. Церемония открытия
12:20. Начало соревнований
13:20. Автограф-сессия
14:30. Концерт
15:00. Дуэльная стрельба
15:30. Церемония награждения
16:00. Окончание программы
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