Елисеев одержал победу в спринте на чемпионате Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону завершился мужской спринт. Турнир проходит в Раубичах (Беларусь).

Победителем гонки стал россиянин Матвей Елисеев. Второе место занял представитель Латвии Андрей Расторгуев. Бронзу завоевал норвежец Александер Фьелд Андерсен.

Восьмой результат показал россиянин Саид Каримулла Халили. Девятым финишировал Кирилл Стрельцов, 11-м — Никита Поршнев.

Теперь на чемпионате Европы в активе сборной России три медали (2-1-0).

Чемпионат Европы по биатлону. Раубичи, Беларусь

Мужчины. Спринт

1. Матвей Елисеев (Россия) — 23.46,3 (1)

2. Андрей Расторгуев (Латвия) — +4,1 (1)

3. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — +25,5 (1)…

8. Саид Каримулла Халили (Россия) — +38,8 (1)…

9. Кирилл Стрельцов (Россия) — +43,8 (1)…

11. Никита Поршнев (Россия) — +54,7 (1).