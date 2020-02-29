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Елисеев — о победе в спринте на ЧЕ: не согласен, что получилось великолепное выступление

Елисеев — о победе в спринте на ЧЕ: не согласен, что получилось великолепное выступление
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев подвёл итоги спринтерской гонки на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), где ему удалось одержать победу.

«Не согласен, что получилось великолепное выступление. Последний круг трудно дался. Нужно прибавлять.

Первая гонка была катастрофически тяжёлой, сейчас намного легче. Трасса лучше, подмёрзла за ночь. Состояние улучшается. Сил должно хватить на оставшиеся этапы Кубка мира", — цитирует Елисеева «Матч ТВ».

Второе место в спринте занял представитель Латвии Андрей Расторгуев. Бронзу завоевал норвежец Александер Фьелд Андерсен. Восьмой результат показал россиянин Саид Каримулла Халили. Девятым финишировал Кирилл Стрельцов, 11-м — Никита Поршнев.

Теперь на чемпионате Европы в активе сборной России три медали (2-1-0). Турнир завершится завтра, 1 марта.

Елисеев одержал победу в спринте на чемпионате Европы по биатлону
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