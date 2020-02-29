Латыпов: начался ветер, и всё пошло насмарку

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в спринте на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). Спортсмен занял 28-е место.

«Настраивался на обычную работу, не думал ни о чём. Говорили, что иду лидером, но это промежуточный результат, знал, что надо отработать стоя. Подошёл вроде в хорошем темпе, первый выстрел попал. Начался ветер, думал, смогу переждать, и восстановление, что ли, пошло, не знаю. Сбился с ритма, всё пошло насмарку.

Первый выстрел сделал в режиме. Второй сразу начал в режиме стрелять — промазал, потому что задул ветер. Думал, смогу побороть это, но, наоборот, сделал ошибку. Надо было в таком же темпе стрелять, и результат был бы намного лучше", — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Победу в спринтерской гонке одержал Матвей Елисеев.