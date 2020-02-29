Латыпов: начался ветер, и всё пошло насмарку

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в спринте на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). Спортсмен занял 28-е место.
«Настраивался на обычную работу, не думал ни о чём. Говорили, что иду лидером, но это промежуточный результат, знал, что надо отработать стоя. Подошёл вроде в хорошем темпе, первый выстрел попал. Начался ветер, думал, смогу переждать, и восстановление, что ли, пошло, не знаю. Сбился с ритма, всё пошло насмарку.
Первый выстрел сделал в режиме. Второй сразу начал в режиме стрелять — промазал, потому что задул ветер. Думал, смогу побороть это, но, наоборот, сделал ошибку. Надо было в таком же темпе стрелять, и результат был бы намного лучше", — цитирует Латыпова «Матч ТВ».
Победу в спринтерской гонке одержал Матвей Елисеев.
- 29 февраля 2020
-
15:16
-
14:58
-
14:26
-
13:41
-
13:40
-
12:54
-
12:42
-
12:07
-
11:16
-
11:05
-
10:32
-
09:03
- 28 февраля 2020
-
22:45
-
22:14
-
14:15
-
12:58
-
11:45
-
11:08
-
10:56
-
10:26
-
10:09
-
08:39
-
00:36
- 27 февраля 2020
-
23:44
-
22:51
-
21:28
-
18:45
-
18:33
-
18:17
-
17:48
-
16:33
-
15:59
-
15:41
-
15:26
-
14:59