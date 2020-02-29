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Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место могут отменить из-за коронавируса

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место могут отменить из-за коронавируса
Биатлон / Кубок мира 0

Проведение этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) с 5 по 8 марта находится под вопросом из-за коронавируса.

Как сообщает Nordic Magazine, в городе госпитализирован мужчина с симптомами нового заболевания. Он недавно вернулся из Италии. Пока не установлено, что у мужчины обнаружен именно коронавирус.

Мэр Нове-Место Михал Шмарда сообщил, что окончательное решение по поводу проведения этапа будет принято в начале следующей недели.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек. 23 февраля произошла вспышка коронавируса в Италии и с тех пор государство стало четвёртым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о более 600 заражённых, 17 человек погибли.

Дель Пьеро в программе «Вечерний Ургант» рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии
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