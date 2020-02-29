Павлова: как можно обрадоваться попаданию на ЧЕ, если были совсем другие планы?

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала, как узнала о попадании в состав национальной команды на чемпионат Европы в Раубичах (Беларусь).
«Не было никакой информации о том, что еду на чемпионат Европы. Когда уезжали из Мартеля, не было даже намёка, что я куда-то поеду. Узнала об этом в прямом эфире на телеканале. После эстафеты, когда Владимир Драчёв перечислял, кто поедет. Лежала трупом четыре дня, собиралась на сбор. Планировала, что шесть дней буду отдыхать, а потом начну тренироваться в Новосибирске. Услышала, что Павлова едет: «Прикольно, два дня до самолёта».
Потом позвонил личный тренер и сообщил, затем пришло сообщение в нашу группу IBU, мол, девочки берём билеты до Москвы. А из Москвы нам уже покупают билеты. У меня было два дня, чтобы потренироваться. Как можно обрадоваться попаданию на ЧЕ, когда не было об этом никакой информации, а у тебя совсем другие планы. Стояла три тренировки на лыжах, приехала сюда, тут снега нет, покаталась одну тренировку и побежала.
Как можно быть готовым к соревнованиям, когда эмоционально не готов бежать. Просто выходила и на морально-волевых бежала", — цитирует Павлову «Матч ТВ».
На чемпионате Европы в Раубичах Павлова одержала победу в суперспринте.
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