К. Резцова рассказала, почему не смогла завоевать медаль в спринте на ЧЕ по биатлону

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результат спринтерской гонки на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах (Беларусь). Резцова финишировала четвёртой (+20,2).

«Это началось со второго круга. Из-за грязной трассы лыжи очень быстро набирают влагу, грязь. Со спуска едешь и чувствуешь, что скорость гораздо ниже, но самое плохое, что можешь ногами начать работать только с определённого участка. Раньше это просто не поможет скорости. До этого участка либо едешь на большой скорости, либо просто до него докатываешься. Где возможно, старалась ногами дорабатывать. Да, очень много проиграла на первом подъёме, но потом у меня были силы, чтобы отыграть. Скажем так, у меня, наверное, нет хороших лыж на такую погоду, то есть выбираем лучшие из тех, что есть, но они заметно хуже, чем, например, у белорусок. Это было видно и позавчера на эстафете, и сегодня. Я не ехала ни с кем, но очень сильно чувствовала, что с каждым кругом лыжи насыщаются грязью и перестают работать.



Была единственная мысль, что надо работать как можно сильнее, до последних слюней, до соплей. Я старалась, честно, нигде не отдыхала, старалась работать до смерти, но здесь очень тяжёлые условия. Они, наверное, у всех одинаковые, но что касается лыж, мне просто нужно чуть получше найти лыжи, и всё", – приводит слова Резцовой «Матч ТВ».