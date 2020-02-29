К. Резцова: ситуация на чемпионате мира выбила меня эмоционально

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах (Беларусь). Резцова финишировала четвёртой (+20,2).

«Отбор пятой участницы на Кубок мира? К сожалению или счастью, об этом не думала, потому что, наверное, все эмоции, которые у меня были связаны с какими-то отборами куда-то, закончились на чемпионате мира. То есть меня очень сильно это выбило эмоционально, и сейчас у меня уже не было этой мысли в голове абсолютно. Сложится так, как сложится, и я просто должна была показать результат. Сегодня показала идеальную стрельбу, скажем так, и, наверное, сделала то, на что готова. Вот как могла, так и пробежала», – приводит слова Резцовой «Матч ТВ».