К. Резцова: ситуация на чемпионате мира выбила меня эмоционально

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах (Беларусь). Резцова финишировала четвёртой (+20,2).
«Отбор пятой участницы на Кубок мира? К сожалению или счастью, об этом не думала, потому что, наверное, все эмоции, которые у меня были связаны с какими-то отборами куда-то, закончились на чемпионате мира. То есть меня очень сильно это выбило эмоционально, и сейчас у меня уже не было этой мысли в голове абсолютно. Сложится так, как сложится, и я просто должна была показать результат. Сегодня показала идеальную стрельбу, скажем так, и, наверное, сделала то, на что готова. Вот как могла, так и пробежала», – приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
- 29 февраля 2020
-
20:05
-
18:58
-
18:48
-
17:59
-
16:45
-
16:32
-
15:16
-
14:58
-
14:26
-
13:41
-
13:40
-
12:54
-
12:42
-
12:07
-
11:16
-
11:05
-
10:32
-
09:03
- 28 февраля 2020
-
22:45
-
22:14
-
14:15
-
12:58
-
11:45
-
11:08
-
10:56
-
10:26
-
10:09
-
08:39
-
00:36
- 27 февраля 2020
-
23:44
-
22:51
-
21:28
-
18:45
-
18:33
-
18:17