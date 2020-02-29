Драчёв: в IBU тоже шокированы ситуацией с обыском у Логинова

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как прошла встреча с руководством Международного союза биатлонистов (IBU), во время которой обсуждались обыски у россиян Александра Логинова и Александра Касперовича во время чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«В целом встреча прошла очень хорошо, сейчас будем отрабатывать алгоритм действий. Дождемся полного письменного ответа, они подготовят нам всю информацию, которую имеют, в ответ на наше письмо. Мы обсудили все нюансы взаимодействия между IBU и СБР по всем вопросам.



Извинения – это не самое главное. Понятное дело, что они тоже все шокированы этой ситуацией. Это самый основной момент, потому что никто из них не ожидал таких действий и последствий. Договорились о постоянной работе, обмене информацией, которая есть у нас и у них. Будем дальше онлайн работать над исправлением этой ситуации», – приводит слова Драчёва ТАСС.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в гостиничных номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для визита полиции стали проблемы с аккредитацией у тренера спортсмена, однако позже он сказал, что правоохранители искали запрещённые препараты и лекарства.