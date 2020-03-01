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IBU выступил с заявлением относительно возможной отмены этапов КМ по биатлону

IBU выступил с заявлением относительно возможной отмены этапов КМ по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление по поводу слухов о возможной отмене этапов Кубка мира в связи с вспышкой коронавируса.

«Любое потенциальное решение о внесении изменений в график проведения соревнований будет приниматься в первую очередь на основании политики и запросов соответствующих национальных властей. Мы находимся в тесном контакте со всеми нашими организационными комитетами соревнований IBU в Чехии, Финляндии, Норвегии, Германии, Австрии и Беларуси.

Некоторые страны уже запретили массовые собрания, что привело к закрытию спортивных мероприятий для зрителей. Если возникнет такой сценарий, то мы совместно с оргкомитетами решим, как проводить соревнования и как минимизировать последствия для хозяев», — приводит текст заявления IBU Reuters.

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