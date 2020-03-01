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Хованцев назвал имена биатлонистов, которые поедут на этап Кубка мира в Нове-Место

Хованцев назвал имена биатлонистов, которые поедут на этап Кубка мира в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые после чемпионата Европы в Раубичах (Беларусь) отправятся на этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

«Елисеев, Латыпов, Поршнев, Халили полетят на Кубок мира, остальные останутся здесь на этап Кубка IBU, плюс добавятся спортсмены с российских стартов. У женщин Резцова поедет на Кубок мира, а здесь добавится Кайшева», — сказал Хованцев в интервью «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Нове-Месте пройдёт с 2 по 8 марта. Этап Кубка IBU состоится в Раубичах после чемпионата Европы.

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