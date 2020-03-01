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Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ по биатлону, Халили — шестой

Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ по биатлону, Халили — шестой
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

На чемпионате Европы по биатлону завершилась гонка преследования у мужчин. Турнир проходит в Раубичах (Беларусь).

Победителем гонки стал белорус Сергей Бочарников. Второе и третье места заняли норвежцы Стурла Холм Легрейд и Сиверт Гутторм Баккен.

Лучший результат из россиян показал Саид Каримулла Халили, занявший шестое место.

Чемпионат Европы по биатлону. Раубичи, Беларусь
Мужчины. Гонка преследования

1. Сергей Бочарников (Беларусь) — 35.03,9 (2 промаха)
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +6,7 (2)
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +23,9 (2)…
6. Саид Каримулла Халили (Россия) — +52,1 (3)
7. Матвей Елисеев (Россия) — +1.04,4 (5)
8. Никита Поршнев (Россия) — +1.14,8 (3)

Биатлон. ЧЕ-2020. Раубичи, Беларусь
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
01 марта 2020, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Сергей Бочарников
Беларусь
35:03.9
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+6.7
3
Сиверт Гутторм Баккен
Норвегия
+23.9
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