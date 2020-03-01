Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ по биатлону, Халили — шестой

На чемпионате Европы по биатлону завершилась гонка преследования у мужчин. Турнир проходит в Раубичах (Беларусь).



Победителем гонки стал белорус Сергей Бочарников. Второе и третье места заняли норвежцы Стурла Холм Легрейд и Сиверт Гутторм Баккен.



Лучший результат из россиян показал Саид Каримулла Халили, занявший шестое место.



Чемпионат Европы по биатлону. Раубичи, Беларусь

Мужчины. Гонка преследования



1. Сергей Бочарников (Беларусь) — 35.03,9 (2 промаха)

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +6,7 (2)

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +23,9 (2)…

6. Саид Каримулла Халили (Россия) — +52,1 (3)

7. Матвей Елисеев (Россия) — +1.04,4 (5)

8. Никита Поршнев (Россия) — +1.14,8 (3)