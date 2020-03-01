Драчёв: Бочарников и Кручинкина не попадали в состав сборной России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что Сергей Бочарников и Елена Кручинкина, завоевавшие золотые медали в гонках преследования на чемпионате Европы, не могли пробиться в состав российской сборной. Ранее они выступали за Россию, но сменили спортивное гражданство, начав выступать за сборную Беларуси.

«Ни Бочарников, ни Кручинкина в нашу команду не попадали. Поэтому мы договорились с Беларусью об их переходе. Это показатель того, что у нас очень много спортсменов, просмотреть их всех мы не можем даже на чемпионате России. Уровень сборной России очень высок.

Они обошли россиян на чемпионате Европы? Они это сделали спустя два года после перехода в сборную Беларуси», — сказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».