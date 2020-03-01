Глазырина: потренировавшись самостоятельно два года, я понимаю, что мне нужно

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о подготовке, которую проводит самостоятельно. Ранее россиянка не попала в состав сборной.
«Тренируюсь по планам мужа. Перед сезоном ко мне подошёл президент СБР Владимир Драчёв и сказал, что буду начинать на Кубке России. Я была с этим не согласна. Спросила, почему я, почему с Кубка России. Есть критерии.
Когда хорошо себя почувствовала, не было возможности взять кого-то с Кубка IBU. Поэтому что делать? Позвонить и сказать: «Я хочу», — тоже не вариант. Они там все выступали ровно, было понятно, что менять никого не будут.
Сейчас я больше понимаю работу, которую проделываю, и какие она приносит результаты. Потренировавшись самостоятельно два года, понимаю, что мне нужно», — сказала Глазырина в эфире «Матч ТВ».
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