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Сборная России стала второй в медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону

Сборная России стала второй в медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

Сборная России по биатлону заняла второе место в итоговом медальном зачёте чемпионата Европы, который проходил в Раубичах (Беларусь).

Российские биатлонисты завоевали две золотые и две серебряные медали. Хозяева чемпионата из Беларуси обошли россиян, завоевав три золотые и одну бронзовую награды. Тройку лидеров замкнула сборная Норвегии, в активе которой одно золото, два серебра и три бронзы.

В гонке преследования, которая стала заключительной гонкой на чемпионате Европы, россиянка Кристина Резцова финишировала второй, уступив 17,6 секунды белоруске Елене Кручинкиной. В мужской гонке преследования лучшим из россиян стал Саид Каримулла Халили, который финишировал шестым. Победу также одержал представитель Беларуси Сергей Бочарников.

Резцова завоевала серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы
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