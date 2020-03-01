Халили: хочу обыграть Фуркада до того, как он завершит свою карьеру

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили заявил, что готов выступать за сборную России на этапах Кубка мира.

«Готов ли сражаться на Кубке мира? Спрос должен быть уже такой же, как со всех. В принципе, я готов бороться. Здесь, может, не самые топовые спортсмены присутствуют, но довольно много сильных ребят с Кубка мира здесь на чемпионате Европы выступает. То, что я все три гонки был стабильно не ниже восьмого места, показывает, что я могу бороться за хорошие места и на Кубке мира.



Конкуренция? Честно говоря, несильно боюсь, потому что если выходишь на старт, нужно бороться со всеми, побеждать и точно не бояться.



Обыграть Фуркада и братьев Бё? Главное, я надеюсь, что Фуркад ещё до следующих Олимпийских игр продолжит свою карьеру, для меня это на самом деле очень важно. Чтобы успеть обыграть его до того, как он завершит свою карьеру», – приводит слова Халили «Матч ТВ».

В гонке преследования, которая состоялась на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь), Халили занял шестое место.