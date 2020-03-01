Поршнев — о трассе на ЧЕ: если кому-то что-то не подходит, значит, он выбрал не тот спорт

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал результат гонки преследования, которая состоялась на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь). Поршнев финишировал восьмым (+1.14,8), допустив три промаха.
«Это не то, на что я рассчитывал, но всё равно удовлетворительно. Обидно, что именно сегодня я мог бороться и чувствовал себя достаточно неплохо, но на последнем рубеже я, конечно, не справился, и вот к чему это привело.
Сложные условия? Честно говоря, я не уважаю, когда вот так говорят, что кому-то не подходит трасса, кому-то подходит. Мы все спортсмены, все бегаем в одних условиях. Если кому-то что-то не подходит, значит, этот спортсмен выбрал не тот спорт. Для меня всё нормально, просто в какой-то момент чуть оказываюсь слабее, надо тренироваться и стремиться быстрее бегать.
Дальнейшие планы? Сегодня чувствовал себя намного лучше, чем вчера, и думаю, что будем дальше бегать, бороться. Куда поставят, там и будем бегать», – приводит слова Поршнева «Матч ТВ».
- 1 марта 2020
-
18:56
-
18:26
-
18:14
-
17:34
-
17:17
-
16:17
-
16:11
-
15:04
-
13:14
-
12:40
- 29 февраля 2020
-
23:51
-
20:05
-
18:58
-
18:48
-
17:59
-
16:45
-
16:32
-
15:16
-
14:58
-
14:26
-
13:41
-
13:40
-
12:54
-
12:42
-
12:07
-
11:16
-
11:05
-
10:32
-
09:03
- 28 февраля 2020
-
22:45
-
22:14
-
14:15
-
12:58
-
11:45
-
11:08