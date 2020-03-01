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Поршнев — о трассе на ЧЕ: если кому-то что-то не подходит, значит, он выбрал не тот спорт

Поршнев — о трассе на ЧЕ: если кому-то что-то не подходит, значит, он выбрал не тот спорт
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал результат гонки преследования, которая состоялась на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь). Поршнев финишировал восьмым (+1.14,8), допустив три промаха.

«Это не то, на что я рассчитывал, но всё равно удовлетворительно. Обидно, что именно сегодня я мог бороться и чувствовал себя достаточно неплохо, но на последнем рубеже я, конечно, не справился, и вот к чему это привело.

Сложные условия? Честно говоря, я не уважаю, когда вот так говорят, что кому-то не подходит трасса, кому-то подходит. Мы все спортсмены, все бегаем в одних условиях. Если кому-то что-то не подходит, значит, этот спортсмен выбрал не тот спорт. Для меня всё нормально, просто в какой-то момент чуть оказываюсь слабее, надо тренироваться и стремиться быстрее бегать.

Дальнейшие планы? Сегодня чувствовал себя намного лучше, чем вчера, и думаю, что будем дальше бегать, бороться. Куда поставят, там и будем бегать», – приводит слова Поршнева «Матч ТВ».

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