Барнашов: между Логиновым и остальными российскими биатлонистами пропасть
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал текущие результаты российских биатлонистов.
«Между Александром Логиновым и остальными российскими биатлонистами пропасть? В общем-то так ситуация и показывает. Вторым номером в нашей сборной идёт Матвей Елисеев. На чемпионате Европы он смог выиграть спринт, но не понятно, как он прошёл в пасьюте. Может быть, с подбором лыж была ошибка. А так, действительно, в общем и целом картина пока не радостная», – приводит слова Барнашова РИА «Новости».
На чемпионате Европы по биатлону, который состоялся в Раубичах (Беларусь), Елисеев завоевал золото в спринте. Эдуард Лапытов и Карим Халили завоевали серебро в составе сборной в смешанной эстафете.
Сборная России стала второй в медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону
Читайте также
- 1 марта 2020
-
18:56
-
18:26
-
18:14
-
17:34
-
17:17
-
16:17
-
16:11
-
15:04
-
13:14
-
12:40
- 29 февраля 2020
-
23:51
-
20:05
-
18:58
-
18:48
-
17:59
-
16:45
-
16:32
-
15:16
-
14:58
-
14:26
-
13:41
-
13:40
-
12:54
-
12:42
-
12:07
-
11:16
-
11:05
-
10:32
-
09:03
- 28 февраля 2020
-
22:45
-
22:14
-
14:15
-
12:58
-
11:45
-
11:08
Партнерский контент