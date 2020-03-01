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Барнашов: между Логиновым и остальными российскими биатлонистами пропасть

Барнашов: между Логиновым и остальными российскими биатлонистами пропасть
Биатлон 0

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал текущие результаты российских биатлонистов.

«Между Александром Логиновым и остальными российскими биатлонистами пропасть? В общем-то так ситуация и показывает. Вторым номером в нашей сборной идёт Матвей Елисеев. На чемпионате Европы он смог выиграть спринт, но не понятно, как он прошёл в пасьюте. Может быть, с подбором лыж была ошибка. А так, действительно, в общем и целом картина пока не радостная», – приводит слова Барнашова РИА «Новости».

На чемпионате Европы по биатлону, который состоялся в Раубичах (Беларусь), Елисеев завоевал золото в спринте. Эдуард Лапытов и Карим Халили завоевали серебро в составе сборной в смешанной эстафете.

Сборная России стала второй в медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону
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