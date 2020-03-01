Вице-президент СБР Чепиков: Елисеев и Резцова заслужили участие в этапах Кубка мира

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал выступление российских спортсменов на чемпионате Европы, который состоялся в Раубичах (Беларусь). Российская сборная стала второй в медальном зачёте, завоевав две золотые и две серебряные медали.
«Чемпионат Европы серьёзно уступает чемпионату мира, но всё равно сильные спортсмены из Латвии, норвежцы серьёзные здесь участвовали, статус всё же довольно высокий. Я очень рад за Кристину, что она смогла реализоваться, для неё это хорошие перспективы на будущее. Считаю, что выступление удачное, Матвей Елисеев реализовался, на чемпионате мира, может, что-то не получалось, но тут в спринте он показал, что он один из сильнейших в мире на этой дистанции, я доволен выступлением нашей команды, хотелось бы, чтобы так же продолжили и на Кубке мира, считаю, что Матвей и Кристина заслужили участвовать в этапах Кубка мира", – приводит слова Чепикова ТАСС.
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