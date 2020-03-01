Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

А. Резцова: Кристину должны подключить пятой на Кубок мира, но там же бардак

А. Резцова: Кристину должны подключить пятой на Кубок мира, но там же бардак
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала выступление своей дочери Кристины на чемпионате Европы по биатлону, который состоялся в Раубичах (Беларусь). Ранее биатлонистка готовилась к выступлению на чемпионате мира в составе сборной России, но не попала в заявку ни в одной гонке. Позже россиянка отправилась на чемпионат Европы, где завоевала две серебряные медали.

«Сегодня Кристина молодец, она собралась и отработала. Тренеры всё видели, недавно я разговаривала с Касперовичем, он поздравил и сказал, что не понимает, почему Кристину не ставили на чемпионате мира. Но там же бардак!

Кристина — оптимистка, она полностью собралась. Думаю, сейчас её должны подключить пятым номером на Кубок мира, но в этом бардаке всё что угодно можно ожидать», — приводит слова Резцовой Sport24.

Драчёв: будем разбираться, в чём причина такого неуважения тренера к К. Резцовой
К. Резцова — о серебре в пасьюте: я не собиралась никому ничего доказывать
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020