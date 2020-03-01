А. Резцова: Кристину должны подключить пятой на Кубок мира, но там же бардак

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала выступление своей дочери Кристины на чемпионате Европы по биатлону, который состоялся в Раубичах (Беларусь). Ранее биатлонистка готовилась к выступлению на чемпионате мира в составе сборной России, но не попала в заявку ни в одной гонке. Позже россиянка отправилась на чемпионат Европы, где завоевала две серебряные медали.
«Сегодня Кристина молодец, она собралась и отработала. Тренеры всё видели, недавно я разговаривала с Касперовичем, он поздравил и сказал, что не понимает, почему Кристину не ставили на чемпионате мира. Но там же бардак!
Кристина — оптимистка, она полностью собралась. Думаю, сейчас её должны подключить пятым номером на Кубок мира, но в этом бардаке всё что угодно можно ожидать», — приводит слова Резцовой Sport24.
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