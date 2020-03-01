Норицын — об увольнении: у меня есть контракт и обязательства, я с командой до конца

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал своё грядущее увольнение. Российские биатлонистки не завоевали ни одной медали на прошедшем чемпионате мира. После женского масс-старта глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сказал: «Нет шансов, что Норицын останется в команде после текущего сезона».
«Слова Драчёва об увольнении? Сам себе удивляюсь, но отнёсся спокойно. У нас впереди три этапа, я честно буду выполнять работу. Потом дождемся разбора полетов, а дальше как решится, так решится. В какой-то степени всё это подкашивает, но я не брошу команду. У меня есть контракт и обязательства, я с командой до конца.
Недостаток жёсткой работы? Каждый год я слышу это на тренерском совете. Причем одна половина тренеров кричит: вы делали слишком мало, занимались физкультурой, надо тренироваться больше. Другая половина: куда такие больше нагрузки, ты всех угробил! И что все это значит? Давайте определимся — много или мало мы тренируемся?
Если я нормально общаюсь с девочками — это не значит, что они меня не воспринимают и не слушают в работе. Я могу поругаться. Да простит меня Лариса Куклина, с ней я ругался очень жёстко», – приводит слова Норицына Sports.ru.
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