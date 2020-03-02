Вал. Семеренко: так проигрывать — это уже не смешно

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Валентина Семеренко оценила выступление в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах. Она заняла девятое место, совершив три промаха.

«Вроде чувствую себя более-менее нормально, но очень недовольна гонкой. Это уже не смешно, так проигрывать. Три промаха – это цена золота. Вот правда, не знаю, что и сказать.

Ветер непредсказуемый. Даже когда мы делали пристрелку с Александром Беланенко, намучились: то в одну сторону дует, то в другую. Мне ещё немного повезло: на «лёжке» габарит один прошёл, а на «стойке» не повезло. Обидно прямо. Ведь ходом до последнего круга могла бороться и боролась, но на последнем круге бороться не было ни сил, ни настроения при такой стрельбе. Сама себя промахами отодвинула от подиума", — цитирует Семеренко Biathlon.com.ua

Победу в гонке одержала представительница Беларуси Елена Кручинкина.