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Первый тренер Логинова: Саша умеет терпеть так, как никто другой

Первый тренер Логинова: Саша умеет терпеть так, как никто другой
Биатлон 0

Екатерина Халиуллина, первый тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировала его выступление на прошедшем чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Спринт на ЧМ? Он очень хорошо бежал. Великолепно смотрелся на трассе. Сами движения были очень чёткими, свободными. Спортивная форма налицо была. И когда он на рубеже чётко и быстро отстрелял, понятно стало, что он в идеальной форме. Великолепное выступление. Очень красивое. Я ему написала, что это звание, которого он достоин, которое он заслужил.

Он закрытый человек? Никакой ролевой модели нет, это характер такой. Его лицо, его поведение – это всё его характер. А на дистанции это человек, которые умеет терпеть больше, чем могут другие. Ему нелегко всё даётся, просто он терпит так, как никто другой. Он сохранил это умение перетерпливать всех остальных. Я думаю, что он талантливее всех», – приводит слова Халиуллиной РИА «Новости».

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