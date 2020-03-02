Саночник Репилов: Губерниев у нас Голос биатлона, который прокачал этот вид спорта. Обидно

Российский саночник Роман Репилов, ставший победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020, прокомментировал свои слова после победы на чемпионате мира о том, что российские саночники отдуваются за биатлонистов, которые медалями на радуют.

«У меня есть друзья среди биатлонистов. Я с Кирюхой Стрельцовым в одной школе учился, Семёна Сучилова знаю и Антоху Бабикова. Против спортсменов я ничего не имею, когда так говорю. Ведь ребята впахивают. Просто кто-то озвучивает всю эту пахоту, как Губерниев, например. Он же у нас Голос биатлона, который прокачал этот вид спорта. И вот за это обидно.



У них в данный момент нет результатов. Да покажите вы тогда наши гонки, расскажите о них. Мы же не 20-е места занимаем. У нас реальная история творится. Мы выигрываем медали, бьём все рекорды, которые только возможно, да ещё и делаем это дома. Единственный чемпионат мира в России в этом году. Об этом, конечно, знали, но никто не продвигал так, как оно того заслуживало. В плане медийности у нас в стране всё плохо с санями», — цитирует Репилова Sport24.

Роман также отреагировал на частые скандалы в биатлоне.

«Ну, биатлонисты на этом и выезжают. Всем же нравятся скандалы: Загитова против Медведевой, Медведева против Тутберидзе. Вот и в биатлоне такая же буча сейчас поднялась. К нам тут итальянцы подходили и то спрашивали, что происходит.



Вот наши лыжники всё выиграют. Но стоит в биатлоне случиться какому-то скандалу, и все забывают про лыжные гонки. Всех волнуют не медали, а кто и что сделал. У биатлона скандальная репутация, а у нас все бьются, чтобы мы ничего лишнего не взболтнули около камеры. В нашей команде есть люди, которые говорят, что спорт нужно популяризировать результатами. Многие ребята и не против этого», — сказал Репилов.