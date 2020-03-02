Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей из-за коронавируса
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) пройдёт без зрителей. Об этом сообщает Idnes.
«Это решение совета безопасности государства, и организаторам соревнований придётся с ним смириться. Учитывая, сколько человек должно было присутствовать на мероприятии, это необходимая мера пресечения, и, по моему мнению, другой альтернативы не было», – сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.
Организаторы этапа ожидали, что соревнования посетят примерно 100 тыс. зрителей.
Ранее сообщалось, что этап в Нове-Место может быть отменён. В Чехии коронавирус был подтверждён у трёх человек, вернувшихся в страну из Италии.
Седьмой этап Кубка мира в Нове-Месте пройдёт с 5 по 8 марта, восьмой – с 12 по 15 марта в Контиолахти (Финляндия).
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