Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Стал известен окончательный состав мужской сборной России на 7-й и 8-й этапы Кубка мира

Стал известен окончательный состав мужской сборной России на 7-й и 8-й этапы Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Стало известно, кто из российских биатлонистов примет участие в седьмом и восьмом этапах Кубка мира, которые пройдут в Нове-Место (Чехия) и Контиолахти (Финляндия) соответственно. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова старшего тренера сборной России по биатлону Сергея Белозёрова.

В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Нове-Место с 5 по 8 марта, восьмой – в Контиолахти с 12 по 15 марта.

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020