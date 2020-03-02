Стал известен окончательный состав мужской сборной России на 7-й и 8-й этапы Кубка мира

Стало известно, кто из российских биатлонистов примет участие в седьмом и восьмом этапах Кубка мира, которые пройдут в Нове-Место (Чехия) и Контиолахти (Финляндия) соответственно. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова старшего тренера сборной России по биатлону Сергея Белозёрова.

В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Нове-Место с 5 по 8 марта, восьмой – в Контиолахти с 12 по 15 марта.