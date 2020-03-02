Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Международный олимпийский комитет в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями информатора ВАДА Григория Родченкова.

«Григорий Родченков подделывал подписи на тех самых документах, на которые ориентируются МОК и ВАДА. И CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснений. Вы представляете, как сильно это меняет дело? В любом случае мы ждём развития событий.

Наши спортсмены всех победят — на дистанциях и в судах», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в его «инстаграме».

Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.

Адвокат: в документах МОК по делу российских биатлонисток подделаны подписи Родченкова

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