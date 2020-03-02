Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Международный олимпийский комитет в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями информатора ВАДА Григория Родченкова.

«Григорий Родченков подделывал подписи на тех самых документах, на которые ориентируются МОК и ВАДА. И CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснений. Вы представляете, как сильно это меняет дело? В любом случае мы ждём развития событий.

Наши спортсмены всех победят — на дистанциях и в судах», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в его «инстаграме».

Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.

Адвокат: в документах МОК по делу российских биатлонисток подделаны подписи Родченкова
Губерниев: когда готовились к ЧМ в Хантах, было веселее. Клянусь миллиардами Прохорова
Саночник Репилов: Губерниев у нас Голос биатлона, который прокачал этот вид спорта. Обидно
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020