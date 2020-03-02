Халили рассказал, как воспринял решение не ставить его в эстафету на ЧМ

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили рассказал, каким ему запомнился чемпионат мира в Антхольце, на котором он не принял участия ни в одной гонке.

«Я не принимал участия в гонках, а когда ты не бежишь, не чувствуешь особого волнения. Да и когда я первый раз приехал на Кубок мира, особо не переживал. Сейчас уже приезжаешь туда, как на обычные старты, не имея особых впечатлений.

Я только приехал с этапа Кубка IBU, где я бежал гонки, а после этого мне дали время восстановиться. Я надеялся, что шанс у меня будет, но его не оказалось. В тот момент я на 70% думал, что побегу в эстафете.

Я бы не сказал, что было сильно обидно. Конечно, мне хотелось принять участие в эстафете. В тот день я побежал контрольную тренировку, и, забираясь в последний подъём, я понял, что если бы бежал, то скорость у меня была бы хорошая. По самочувствию я был в порядке. Но ничего страшного, впереди новые гонки, где надо себя показывать. Честно говоря, мне было не принципиально, какой этап бежать. О конкретном этапе речи не было, но, скорее всего, рассматривали на первый», — цитирует Халили News.ru.

В эстафете на чемпионате мира мужская сборная России заняла четвёртое место.