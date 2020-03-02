CAS дал МОК сутки на объяснение ситуации с поддельными подписями Родченкова

Спортивный арбитражный суд принял к рассмотрению заявление адвокатов российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой о поддельных подписях информатора ВАДА Григория Родченкова в документах Международного олимпийского комитета.
«Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила Олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.
Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.
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