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CAS дал МОК сутки на объяснение ситуации с поддельными подписями Родченкова

CAS дал МОК сутки на объяснение ситуации с поддельными подписями Родченкова
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный арбитражный суд принял к рассмотрению заявление адвокатов российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой о поддельных подписях информатора ВАДА Григория Родченкова в документах Международного олимпийского комитета.

«Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила Олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.

Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.

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