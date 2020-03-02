Губерниев — о хирурге в Нове-Место: чувак грубил и хамил, в ответ был послан

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что предстоящий этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) пройдёт без зрителей из-за коронавируса.

«Помню больницу в Нове-Место, у меня палец болел, ходил к хирургу! Чувак оказался полным профаном, грубил и хамил, в ответ был послан. Палец вылечили в итоге австрийцы, но больница местная что-то с чем-то… Интересно, как там коронавирус лечат», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что этап в Нове-Место может быть отменён. В Чехии коронавирус был подтверждён у трёх человек, вернувшихся в страну из Италии. Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдёт с 5 по 8 марта.

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