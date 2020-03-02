«Как секс без оргазма». Призёр Олимпийских игр — об этапе в Нове-Место без зрителей

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2020 года в смешанной эстафете, чешский биатлонист Михал Крчмарж прокомментировал информацию о том, что предстоящий этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия) пройдёт без зрителей из-за коронавируса. Соревнования состоятся 5-8 марта.
«Найдите разницу! Правильный ответ выигрывает! Пытаюсь понять и принять решение правительства… Пока мне это не удалось. Я также пытался найти какое-нибудь сравнение, которое опишет гонки в Нове-Место без болельщиков… И нашёл: это будет как секс без оргазма!» – написал Крчмарж.
Пост доступен в «инстаграме» Михала Крчмаржа.
Ранее сообщалось, что этап в Нове-Место может быть отменён. В Чехии коронавирус был подтверждён у трёх человек, вернувшихся в страну из Италии.
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