Драчёв отреагировал на проведение этапа Кубка мира в Нове-Место без зрителей

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что предстоящий этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия) пройдёт без зрителей из-за коронавируса. Соревнования запланированы на 5-8 марта.

«Конечно, эта ситуация не может не волновать. Но я считаю, что нужно продолжать делать то, что делаешь. Разумеется, нужно по максимуму использовать все средства для защиты, но отказываться от выступления на этапах Кубка мира не следует. Уже были вспышки птичьего гриппа и другие эпидемии. И сейчас не тот случай, когда нужно бояться, у нас достаточно других моментов, которые стоит обсуждать.



Отсутствие зрителей на выступлении сборной России никак не скажется. Думаю, властями Чехии и IBU принято единственно правильное решение. Поскольку перенос – это очень сложный процесс, а отменять этап даже в сложившейся ситуации было бы неверно. Приняли решение, максимально оптимальное для этапов Кубка мира», — цитирует Драчёва РИА «Новости».

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020