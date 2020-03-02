Губерниев — о ситуации с этапом в Нове-Место: Фуркад прав

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что предстоящий этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) пройдёт без зрителей из-за коронавируса. Соревнования состоятся 5-8 марта.
«А вот хочется понять: болельщиков в Чехии на биатлон не пустят, но город не закрыт, куча людей всё же могут приехать, соревнования по биатлону пройдут без зрителей, но контакты с жителями Нове-Место и с гостями города, спортсменами, журналистами и т. д. будут. Так коронавирус не может распространяться? Интересненько.
И прав Фуркад, мы же все были на севере Италии всего неделю назад», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
У трёх граждан Чехии, вернувшихся в страну из Италии, был найден коронавирус. С 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия) прошёл чемпионат мира по биатлону.
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