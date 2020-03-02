Васильев одобрил проведение этапа Кубка мира в Нове-Место без зрителей

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с этапом Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), который пройдёт без зрителей с связи с распространением коронавируса.

«Организаторы абсолютно правильно поступили, соревнований будет ещё полным-полно, а здоровье людей – самое главное. Это очень грамотный и разумный шаг. Конечно, организаторы понесут убытки из-за отсутствия зрителей, но те же зрители могут спокойно посмотреть гонки по телевидению, и ничего с ними страшного не случится. А вот если распространится эта зараза, то будет катастрофа», – приводит слова Васильева РИА «Новости».

Седьмой этап Кубка мира в Нове-Месте пройдёт с 5 по 8 марта, восьмой – с 12 по 15 марта в Контиолахти (Финляндия).

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей из-за коронавируса