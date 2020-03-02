Васильев: на месте руководства СБР отправил бы на этапы Кубка мира молодых спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Союз биатлонистов России (СБР) отправить на оставшиеся этапы Кубка мира по биатлону молодых спортсменов. Следующий этап Кубка мира будет проходить в Нове-Место (Чехия) с 5 по 8 марта. При этом соревнования будут проходить без зрителей из-за опасности распространения коронавируса.

«Я бы на месте руководства Союза биатлонистов России отправил на этапы Кубка мира молодых спортсменов – того же Халили, Стрельцова, да всех, кого только можно, чтобы дать им возможность побольше попрактиковаться на Кубке мира. Ведь на следующий год им в полной мере выступать на взрослом уровне.

Основным нашим ребятам, таким как Логинов и Елисеев, конечно, нужно бегать, но и к остальным надо относиться серьёзно. Как, например, к Латыпову, который не очень-то себя проявил в сезоне, к Гараничеву, который себя никак не проявил, хотя ему лет уже достаточно. Пора молодых вводить. Но, насколько я знаю, ничего не изменится. Хотя Халили взяли», — приводит слова Васильева РИА «Новости».