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Васильев: на месте руководства СБР отправил бы на этапы Кубка мира молодых спортсменов

Васильев: на месте руководства СБР отправил бы на этапы Кубка мира молодых спортсменов
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Союз биатлонистов России (СБР) отправить на оставшиеся этапы Кубка мира по биатлону молодых спортсменов. Следующий этап Кубка мира будет проходить в Нове-Место (Чехия) с 5 по 8 марта. При этом соревнования будут проходить без зрителей из-за опасности распространения коронавируса.

«Я бы на месте руководства Союза биатлонистов России отправил на этапы Кубка мира молодых спортсменов – того же Халили, Стрельцова, да всех, кого только можно, чтобы дать им возможность побольше попрактиковаться на Кубке мира. Ведь на следующий год им в полной мере выступать на взрослом уровне.

Основным нашим ребятам, таким как Логинов и Елисеев, конечно, нужно бегать, но и к остальным надо относиться серьёзно. Как, например, к Латыпову, который не очень-то себя проявил в сезоне, к Гараничеву, который себя никак не проявил, хотя ему лет уже достаточно. Пора молодых вводить. Но, насколько я знаю, ничего не изменится. Хотя Халили взяли», — приводит слова Васильева РИА «Новости».

Васильев одобрил проведение этапа Кубка мира в Нове-Место без зрителей
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