Шипулин: если от нас требуют честности, МОК и CAS должны вести себя так же

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, являющийся в настоящее время депутатом Госдумы РФ, отреагировал на информацию, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Адвокат уличил МОК в использовании поддельных подписей Родченкова в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
«Здесь даже не нужно быть юристом, чтобы понять: МОК готовит обвинения по делам наших спортсменов крайне непрофессионально. Считаю, что вопрос относительно подлинности подписей Родченкова должен быть расследован отдельно. Если от нас требуют честности и открытости, то МОК и CAS должны вести себя в ответ точно так же.
Наши спортсмены имеют право доказывать свою невиновность, но это будет возможно, только если все участники разбирательств будут соблюдать закон, не выдавая подделки за доказательства. В противном случае у россиян просто физически не будет ни единого шанса отстоять свою позицию в суде.
Такая ошибка МОК (преднамеренная или нет) может дорого стоить не только нашим спортсменам. Речь идёт ведь не только об олимпийских медалях, званиях призёров и чемпионов Олимпиады, речь идёт и о чести нашей страны», — написал Шипулин в своём «инстаграме».
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