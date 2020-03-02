Губерниев — о поддельных подписях Родченкова: события становятся с ног на голову

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. МОК уличили в использовании поддельных подписей Родченкова в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
«Крайне любопытная информация поступает из Лозанны, где трио российских биатлонистов — Зайцева, Вилухина и Романова — сражается в CAS за свои сочинские олимпийские серебряные медали. По свидетельству адвокатов российской стороны ряд подписей Григория Родченкова, на которые ориентируются ВАДА и международное олимпийское движение, оказались поддельными. Возникла коллизия, представители суда взяли незапланированный перерыв, пытаются взять телефоны не только российских спортсменок, но и российских адвокатов.
В этот самый момент, что самое главное, CAS принимает заявление российской стороны о том, что подписи Родченкова — поддельные. Спортивный арбитражный суд будет требовать объяснений у МОК. Это очень интересная информация, события становятся с ног на голову. Поддельные подписи и всё, что с этим связано, — фальсификация не только в отношении российских биатлонисток, но и представителей других видов спорта. Внимательно следим за развитием событий», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
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